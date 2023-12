Frontalieri, mobilitazione contro la ''tassa ingiusta e iniqua''

Non si ferma la mobilitazione dei sindacati contro la nuova tassa inserita nella legge di bilancio. Venerdì scorso presso la sala della Comunità Montana si è svolta l'assemblea, molto partecipata, cui sono intervenuti Eduart Braka responsabile Alto Vallese dell'Unia, Giangiorgio Gargantini segretario regionale Unia Ticino e Moesa, Pancrazio Raimodo segretario generale Uil frontalieri e Gigi Bacchetta segretario Cgil Novara e Vco.

Sono stati analizzati tutti i passaggi che hanno portato a questa legge di bilancio, che discrimina tra vecchi e nuovi frontalieri e che toglie ai lavoratori per finanziare la sanità pubblica. "Se abbiamo “solo” 5mila disoccupati nel VCO è grazie anche alla possibilità di lavorare in Svizzera - ha spiegato Gigi Bacchetta, Cgil - oltre un lavoratore ogni dieci è un frontaliere. 8mila su 65mila occupati in una provincia di 150mila abitanti, 50mila pensionati, 15mila giovani e 15mila inattivi. E se non dovesse più convenire essere frontaliere? Cosa facciamo? E dall’altra parte della frontiera - es. in Canton Ticino, con 80mila frontalieri su 240mila occupati - come terranno in piedi l’economia, se un posto di lavoro ogni tre viene messo a rischio? Perfino la Provincia del VCO, grazie al nostro intervento al tavolo sul frontalierato, è arrivata a scrivere al Governo chiedendo lo stralcio dell'articolo in questione, andando oltre allo stesso colore politico che caratterizza entrambe le istituzioni. Abbiamo anche posto direttamente la questione alla Lega chiedendo il perché di questa operazione inutile, ingiusta, iniqua, inefficace e inefficiente; ci hanno risposto addossando la responsabilità alla sola Ragioneria dello Stato; abbiamo allora richiesto come questo confronto sia avvenuto, sulla base di quali riferimenti normativi o principi ma non abbiamo ottenuto risposta".