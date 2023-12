Basket: FindomoPediacooph24 sconfitta da Borgo Ticino FOTO

Amara domenica per la FindomoPediacooph24, sconfitta in volata al PalaRaccagni da Borgo Ticino, impostasi sulla sirena per 70-73 con un gioco da tre punti dopo che nell'azione precedente aveva impattato con una tripla di Carone. Ossolani ancora senza Cerutti e Mastrone, ma quasi sempre avanti nel punteggio e penalizzati dalla stanchezza negli ultimi minuti, come era già successo in altre occasioni.

"Purtroppo non è finita come avremmo voluto- le parole di un amareggiato presidente Nicola Guerra- ma ai ragazzi posso solo fare i complimenti per aver tenuto testa alla squadra più in forma del momento. Siamo corti e paghiamo la poca lucidità nel finale: peccato, perchè siamo arrivati ad un passo da quella che sarebbe stata una grande impresa. Ora arriva la pausa, che ci servirà per ricaricare le pile e per riuscire a recuperare chi è infortunato. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli sponsor che ci sostengono ed i tifosi: a tutti un augurio di buone feste"