Prima Categoria, la giornata delle sorprese

Chiusura col botto per il girone di andata del campionato di Prima Categoria: la capolista Ornavassese perde tra le mura amiche di fronte ad una Varzese tutto cuore e coraggio, buon per i neri che anche la Union Novara, (ex) seconda in classifica, cade sotto i colpi di un grande Bagnella.

Per i ragazzi di Lipari si tratta di uno stop inatteso, la partita con i granata divedrini è stata molto tirata e decisa dal gol di Antongioli a un quarto d’ora dalla fine.

Felice l'allenatore ospite Roberto Chiaravallotti.

“E’ stata una bella domenica per noi, passeremo un buon Natale''.

Non era facile rialzarsi dopo la pesante sconfitta contro il Carpignano:

“Quella è stata davvero una partita strana, ci è girato tutto storto, senza nulla togliere ai meriti dei nostri avversari. Durante la settimana ho ripetuto ai miei giocatori di stare tranquilli, e siamo venuti a Ornavasso a giocarcela”.



Avete fermato una squadra che sembrava quasi inarrestabile:

“Loro sono una bella squadra, finora non avevano mai perso e non è un caso. Proprio per questo la vittoria vale doppio, abbiamo giocato bene e abbiamo concesso poco, praticamente solo qualche calcio da fermo, e noi oltre al gol abbiamo avuto un altro paio di occasioni per chiuderla”.

Soddisfatto di questo girone di andata?

“Direi di sì, girare a 17-18 punti era il nostro obiettivo. Dovremo ripetere le stesse prestazioni nel ritorno e conquistare gli stessi punti, poi vedremo se basteranno per la salvezza diretta o dovremo giocarci i playout”. Ormai hai visto tutte le squadre, l’Ornavassese è davvero la più forte? “Io ovviamente posso parlare solo per le partite giocate contro di noi, e in base a questo posso dire che i neri sono sicuramente tra le squadre più attrezzate e quadrate, insieme a Trecate e Union Novara, ma direi anche la Cannobiese”.

Come detto la Union Novara non approfitta dello scivolone della capolista, anzi perde malamente sul campo di un Bagnella pimpante. Le reti arancionere portano la firma di Erbetta, Valsesia e Micheletti, e per la Union è notte fonda. I novaresi sembrano avere perso lo smalto iniziale, nelle ultime quattro partite hanno incamerato tre sconfitte e una sola vittoria, a spese del derelitto Comignago.

Il big match del “Boroli” vedeva di fronte il Gravellona San Pietro e il Trecate, due delle squadre più accreditate per i playoff. Gli uomini di Agostini, orfani del loro bomber Bionda passato al Verbania, iniziano col piede giusto, e trovano il vantaggio dopo dieci minuti proprio con Gallizia, il sostituto di Bionda. Dura però poco il vantaggio arancionero, infatti prima il solito Centrella firma il pari, poi alla mezzora una brutta tegolaper i padroni di casa, che condizionerà il resto della partita: espulsione di Foti e Gravellona in dieci per un’ora. Nonostante ciò gli arancioneri si battono con coraggio, ma devono capitolare a cinque minuti dal termine, quando Verzotti insacca il gol vittoria. Successo prezioso per i biancorossi, che li proietta in seconda posizione.

L’altra sfida dal sapore di playoff vedeva opposti il sorprendente Agrano e la Cannobiese. Al “Liberazione” finisce con un salomonico pareggio: biancorossi avanti con Toffolet, pareggio raggiunto nel finale dairagazzi di Lopardo,grazie a Pappalardo.

Torna al successo la Virtus Villa, che dopo quattro sconfitte trova la vittoria nel derby contro il Crodo. I biancoazzurri devono ringraziare la rete del nuovo arrivato Falcioni, che risolve in favore degli uomini di Giampaolo una partita non semplice.

Male il Vogogna, che pure era reduce da due vittorie consecutive: i ragazzi di Castelnuovo reggono un tempo, poi cedono sotto i colpi di un Carpignano scatenato, capace di mettere a segno ben dodici reti in queste due ultime giornate.

Brutta sconfitta anche per il Piedimulera, che proprio non riesce a trovare continuità in questo campionato. Dopo la bella vittoria in casa della Virtus Villa, i ragazzi di Poma si fanno sorprendere da una Pernatese determinata, in netta risalita. Partita con molte occasioni da ambo le parti, ma i novaresi sono più bravi a sfruttarle. Ai gialloblù non basta la rete di Garda, autore del momentaneo pareggio.

Campionato che si ferma per la sosta invernale, ripresa prevista per domenica 14 gennaio.

Tuttii risultati:

Agrano - Cannobiese 1 - 1; Bagnella - Union Novara 3 - 0; Carpignano - Vogogna 5 - 0; Comignago - Sizzano 2 - 5; Crodo - Virtus Villadossola 0 - 1; Gravellona San Pietro - Trecate 1 - 2; Ornavassese - Varzese 0 - 1; Piedimulera - Pernatese 1 - 2

Classifica:

Ornavassese 34 - Trecate 30 - Union Novara29–Sizzano,Gravellona San Pietro 25 - Bagnella, Agrano 24 -Cannobiese23 -Virtus Villa 21 -Carpignano 19 -Piedimulera18- Vogogna, Varzese 17 -Crodo, Pernatese12 - Comignago 2