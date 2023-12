Promozione, pochi sorrisi per le squadre del VCO

È finito il girone di andata del campionato di Promozione.

Il Briga vinceancora e prende il largo, adesso sono sei le lunghezze di vantaggio sul Trino secondo. Veramente un margine significativo, in un campionato che tutti pronosticavano molto equilibrato e incerto.

Weekend sotto tono per le squadre del VCO: in totale tre pareggi e una sconfitta.

La battuta di arresto è toccata al Baveno, che affrontava il Casale al “Palli” nel big-match di giornata. Alla fine hanno avuto la meglio i nerostellati, grazie ad una rete del neoacquisto Rolando a venti minuti dal termine.

Anche l’Omegna era di scena in trasferta, sul campo di un Cameri che sta lottando col coltello tra i denti per uscire dalla zona playout. Rossoneri avanti a inizio secondo tempo con Modesti, ma un rigore di Petrone priva gli uomini di Fusè della terza vittoria consecutiva.

Così il mister omegnese al termine della gara: “Tutto sommato un buon punto, anche se usciamo con l’amaro in bocca perché proprio allo scadere ci è stato annullato un gol per un fuorigioco che non c’era. Il Cameri comunque non è una brutta squadra e soprattutto in casa ha dato filo da torcere a tutti”.

Si chiude un ottimo girone di andata: “Siamo soddisfatti, anche se in questo momento un po’ dispiaciuti per i due punti persi. Considerando tutti i problemi di formazione incontrati finora, tra infortuni e defezioni varie, posso dire che i ragazzi sono stati davvero molto bravi. Speriamo di ripeterci nel girone di ritorno, ma l’obiettivo primario rimane sempre raggiungere in fretta la quota salvezza, poi se arriva qualcosa di più è tutto di guadagnato”.



A proposito di formazione, cambierà qualcosa nella rosa dopo il mercato?

“Abbiamo preso Petagine, che è un ottimo rinforzo e ci sarà sicuramente molto utile, però purtroppo abbiamo perso Marra, che per motivi familiari ha scelto di scendere di categoria ma in una squadra più vicina a casa. Peccato perché era uno dei pilastri della nostra squadra, per tecnica ed esperienza. Per il resto vedremo, il nostro DS Comparoli ha molte idee ma come sempre non è facile concretizzare, anche considerando i vincoli di budget”.

Feriolo deluso dopo il pareggio interno con il fanalino di coda Momo. Non sono bastate ai gialloblù le reti dell’ultimo arrivato Schirru su punizione e di Gitteh nel secondo tempo, i novaresi riescono a trovare la via della rete nelle battute finali dei due tempi e portano via un punticino dal “Galli”. Peccato per gli uomini di mister Pissardo, che già pregustavano la gioia della vittoria, prima del rigore decisivo di Penna al novantacinquesimo.

Non è soddisfatta neanche la Juve Domo, che non riesce a sfondare la linea difensiva della Dufour Varallo. Gli uomini di Porcu si difendono bene e portano via un buon punto dalla trasferta ossolana, come probabilmente si auguravano prima del match. Pochissime occasioni nel primo tempo, nella ripresa granata più decisi, prima con una doppia occasione ottimamente sventata dal portiere ospite, poi alla mezzora con l’episodio che poteva indirizzare l’incontro: fallo da rigore di Mughetto, che nell’occasione viene anche espulso per doppia ammonizione. Dal dischetto va Luca Cabrini, ma di nuovo l’estremo sesiano è bravissimo a deviare la conclusione sul palo. Prima della fine una buona occasione per la Dufour con Nobili, poi è ancora Salmoirago a salvare con un gran balzo sulla conclusione di Garbagni. Campionato che si ferma per la sosta invernale, ripresa prevista per domenica 14 gennaio 2024.

Tutti i risultati: Cameri - Omegna 1 - 1; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Fulgor Ronco Valdengo 2 - 0; Feriolo - Momo 2 - 2; Casale - Baveno 1 - 0; Juventus Domo - Dufour Varallo 0 - 0; Valdilana Biogliese - Briga 0 - 2; Valduggia - Trino 1 - 1; Arona - Chiavazzese 2 - 0

Classifica: Briga 37 - Trino 31 - Baveno27 - Casale 26 -Ce.ver.sa.ma. Biella 25 - Omegna 24 -Fulgor Ronco Valdengo 23 - Juve Domo 22- Arona 21 - Dufour Varallo 20 -Chiavazzese 17 -Valduggia 16- Cameri, Feriolo 14- Valdilana Biogliese10 - Momo7