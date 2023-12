A Villette il fascino dei presepi illumina il borgo

Tempo di avvento e a Villette gli angoli più suggestivi del paese tornano ad accendersi con le luci dei Presepi. Una cartina fuori dal Municipio li indica, ma per trovarli basta camminare con calma, seguendo le frecce, godendo del sole pomeridiano, che accarezza sempre il piccolo borgo, o di sera, quando il buio rende il percorso ancora più suggestivo.

Si può anche inquadrare il piccolo qr code accanto ad alcuni presepi ed ascoltare musiche, racconti e poesie natalizie. “Per chi volesse visitare i presepi accompagnato dal suono della zampogna l'appuntamento - fanno sapere gli organizzatori- è per il 28 dicembre, ci si ritrova in piazza alle 16, si percorrono le vie del centro del paese e poi si ritorna per ascoltare, dalle 17 i canti del Natale proposti dai Cori Edelweiss e La Bricolla”.