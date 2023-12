Nuovo direttore per la Struttura Complessa del Servizio di Salute Mentale Territoriale

La Direzione Generale dell'Asl ha conferito alla dottoressa Silvia Ferraris l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa Servizio Salute Mentale Territoriale a decorrere dal 08 gennaio 2024. E’ stata riconosciuto idoneo in quanto ha conseguito il miglior punteggio di valutazione complessiva al colloquio.

La dottoressa Ferraris si è laureata nel 2001 presso l’Università del Piemonte Orientale di Novara, dove si è specializzata in Psichiatria nel 2005. Ha conseguito il Master Universitario di II livello presso la University oh East London in collaborazione con The Tavistock and Portman Nhs Foundation Trust e Università degli Studi di Bologna, Cattedra di Psichiatria. Si è perfezionata in Counselling e nella Diagnosi e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare. Attualmente dipendente dell’ASL di Vercelli, dove dal 2019 ricopre i ruoli di responsabile Spdc, di vice direttore della Struttura di Psichiatria e di referente per i casi di Depressione Post-Partum. E’ autrice e coautrice di pubblicazioni scientifiche e docente presso l’Università degli Studi di Torino.