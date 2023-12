Pallavolo, arriva la prima sconfitta per Pediacooph24 Domo

Primo stop inatteso per la Pediacoop H24 Domo che inciampa a Biella contro la giovane compagine biellese che si impone meritatamente per 3 a 1. Domo, apparso un po’ stanco già dalle ultime settimane, riesce a tenere un buon ritmo di gioco solo nel primo parziale, vinto per altro agevolmente. Poi, a partire dal secondo set, la squadra di De Vito inizia a perdere sicurezze, soprattutto in ricezione, senza più riuscire a trovare energie fisiche e mentali per ricucire lo svantaggio accumulato.

Nel primo set si parte con Boschi in regia, Pennati opposto, Maiello e Brusa Restelletti centrali, De Vito e De Grandis schiacciatori, libero Turci. I domesi partono subito a razzo, con un buon atteggiamento che mette pressione ai giovani biellesi. Il set continua così senza troppi sussulti e si chiude 20 a 25 per Domodossola. Nel secondo set inizia come schiacciatore Putrino al posto di De Grandis, ma la partenza degli ospiti è a dir poco disastrosa.

Un parziale di 8 a 0 a favore dei padroni di casa su un servizio float permette a Biella di giocare il resto del set in tranquillità. In casa Domo si prova a cambiare qualcosa: entra subito Piroia per De Vito e poi Saclusa per Boschi. Il divario iniziale però rimane invariato e il set finisce 25 a 15. Si riparte nel terzo set con la formazione standard: Domodossola sembra aver ritrovato serenità nonostante non riesca a spingere al 100% . I domesi sono sempre avanti di 3-4 lunghezze. Il gioco non è fluidissimo, ma la squadra prima in classifica sembra in controllo del match. Sul 13 a 17 Domo difende un attacco dei Biella, ma nessuno va sul “secondo tocco” e la palla cade in mezzo al campo senza che nessuno provi ad alzare. Segnale preoccupante, sintomo di poca concentrazione.

Ed infatti, da un probabile 13 a 18, si passa in un men che non si dica a 25 a 20 per Biella (un parziale di 12 a 3 che una squadra prima in classifica non può permettersi di prendere se vuole continuare ad ambire ai primi posti). Galvanizzati da questa rocambolesca fine di set, i giovani Biellesi giocano sulle ali dell’entusiasmo nel quarto parziale. Domodossola invece è completamente in tilt e a nulla servono i numerosi cambi dalla panchina. Biella vince 25 a 15 condannando Domo alla sua prima sconfitta stagionale.

A causa di questa sconfitta i domesi vengono riagganciaci in testa alla classifica da Novara che però, alla ripresa post Natale, si troverà con un calendario nettamente più semplice e con il match di ritorno da giocare in casa. Domodossola invece dopo la pausa Natalizia è attesa da un doppio appuntamento difficilissimo contro Gattinara, in trasferta, il 13 gennaio e contro Lasalliano TO, in casa, il 21/01. Queste ultime due gare chiuderanno il girone di andata.