In Vigezzo il Natale di una volta FOTO

Iniziativa molto apprezzabile quella organizzata dall’Associazione “Vigezzo Ti Aiuta” in collaborazione con l' Ecomuseo di Malesco e l' Albero tra cielo e terra: nei giorni compresi tra il 16 e il 17 dicembre hanno fatto recapitare a tutti i nonni della valle (over 80) un pacco dono contenente mandarini torroncini spagnolette e una foto della valle di un tempo per rievocare il Natale di una volta, il tutto accompagnato dagli auguri sempre graditi creati con i biglietti dai bambini e ragazzi di tutti gli ordini e grado delle scuole della valle.

“Ringraziamo tutte le associazioni di volontariato che in ogni paese si sono occupati della redistribuzione dei pacchi dono e auguriamo a tutti buone feste” il pensiero dei componenti di Vigezzo Ti Aiuta.