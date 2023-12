''In 20 anni mai mi era capitato un arbitro che insultasse i miei giocatori''

È un Crodo assai irrequieto quello che deve 'digerire' la sconfitta contro il Villa sul campo di Verampio.

Lo 0 a 1 lascia molto amaro in bocca alla squadra di Daoro, che a fine gara era molto amareggiata per la direzione da parte dell'arbitro. Ma se la direzione tecnica ha lasciato a desiderare, al Crodo si sentono vittime della mancanza di rispetto da parte dell'arbitro della sezione Aia di Novara.

Davide Daoro, il tecnico di rossoverdi, non le manda a dire: ‘’Come noi portiamo rispetto agli arbitri loro devono fare altrettanto. Sono 20 anni che sono nel calcio e non mi è mai capitato di trovare un arbitro che insultasse i miei giocatori. Questo non lo posso digerire! Gli errori tecnici ci stanno ma quando trovi un arbitro che insulta questo no, non va bene’’.

Un atteggiamento che il Crodo non vuole far passare inosservato. Un atteggiamento, quello del direttore di gara, che è apparso inadeguato anche da fuori.

Il risultato lascia il Crodo al penultimo posto di classifica al termined ell'andata. Dice Daoro: ‘’Abbiamo fatto un buon secondo tempo ma siamo in difficoltà a causa delle assenze. Davanti abbiamo solo Forni. Alemanno è entrato solo adesso e Ferrari ha subito un’operazione e non sarebbe neppure dovuto entrare. Siamo a corto di uomini’’.