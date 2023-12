Seconda Categoria, Fondotoce agganciato in vetta dal Romagnano

Finisce il girone di andata del campionato di Seconda Categoria, e anche nell’ultima giornata non mancano i colpi di scena.

Il Fondotoce, che era appena tornato in vetta dopo avere sbancato Romagnano la settimana scorsa, viene di nuovo raggiunto dai granata, vittoriosi nel big-match di giornata contro il Borgoticino. I neroverdi di Senanon vanno oltre al pari interno contro il Casale Corte Cerro, anzi devono rincorrere, dopo il vantaggio iniziale degli ospiti con Coppi. Il pareggio del Fondotoce arriva a inizio del secondo tempo, grazie all’autorete di Bossi.

Bel colpo della Crevolese, che stende il Riviera d’Orta, fermando la risalita dei lacuali verso la vetta. Le reti decisive sono firmate da Korelic a inizio ripresa e dal solito Malvicini nel finale e portano in dote il quinto posto per i gialloblù.

Quinto posto anche per il Cireggio, che ha la meglio sul Fomarco in un match divertente e dalle mille emozioni. Ospiti subito in vantaggio con Valci, ma Femia rimedia dopo dieci minuti. Biancoverdi di nuovo avanti con Borino e prima frazione che si chiude sul 2-1 per gli ossolani. Nella ripresa omegnesi subito in rete con Scavazza, poi il difensore ossolano Arceri viene espulso per doppio giallo e alla mezzora è ancora Femia su rigore a decretare il sorpasso. Agli ospiti saltano i nervi e anche Lavelli e Vittoni lasciano il campo anzitempo. In pieno recupero, rete finale di Joderoche chiude i conti.

Mastica amaro la Pro Vigezzo, che per due volte si porta in vantaggio sul difficile campo di Castelletto Ticino, ma viene sempre raggiunta. Gli uomini di Pennestri vanno subito in vantaggio col gol di testa di Bonacina, ma la Castellettese pareggia immediatamente. Prima della fine del tempo i vigezzinitornano in vantaggio con il bel gol di Tadina, poi nella ripresa pareggio immediato dei padroni di casa e risultato che non cambierà più, nonostante qualche buona occasione per i rossoblù. Campionato che si ferma per la sosta invernale, ripresa prevista per domenica 28 gennaio 2024.

Tutti i risultati: Borgoticino - Romagnano 1 - 2; Armeno - San Maurizio 3 - 2; Castellettese – Pro Vigezzo 2 - 2; Cireggio - Fomarco Don Bosco Pievese 4 - 2; Fondotoce - Casale Corte Cerro 1 - 1; Crevolese - Riviera D'Orta 2 - 0; Maggiora - Voluntas Suna 1 - 3

Classifica: Fondotoce, Romagnano 28 – Borgoticino 25 - Riviera d’Orta23-Pro Vigezzo,Cireggio, Crevolese, Casale Corte Cerro 17–Maggiora, Castellettese 16 - Fomarco,Voluntas Suna 14 - San Maurizio 13- Armeno 7