Denunciato un 39enne per evasione dai domiciliari

Denunciato dai carabinieri di Domodossola un 39enne per evasione. L’uomo, cui è stato concesso di scontare una condanna per furto ai domiciliari invece che in carcere, durante un controllo non è stato trovato all’interno dell’abitazione. I militari dopo alcuni passaggi per le vie della città sono tornati presso l’abitazione del soggetto trovandolo in casa. Non credendo alle giustificazioni fornite dall’interessato hanno visionato le telecamere di videosorveglianza del comune ed hanno accertato che il soggetto girava liberamente per le vie cittadine contravvenendo agli obblighi imposti. L’ossolano, recidivo, è stato riportato a casa e denunciato per evasione.