Furti e danni agli addobbi natalizi del centro: interviene la Polizia locale

Negli ultimi giorni, la Polizia locale di Domodossola è stata impegnata in alcuni casi di furto verificatisi ai danni di alcuni esercenti e privati nel centro cittadino, in particolare riguardanti gli addobbi natalizi che abbelliscono la città.

“A seguito di una denuncia contro ignoti per il furto di alcuni addobbi natalizi, esposti all’esterno di un’attività di ristorazione ubicata nel Borgo della Cultura, la Polizia Locale domese ha identificato in meno di 24 ore l’autore del reato con il conseguente rinvenimento della refurtiva presso la sua abitazione e la sua immediata restituzione al legittimo proprietario”, spiegano gli agenti del corpo di Polizia Locale. “Da più approfonditi accertamenti è emerso che l’autore del furto, al momento dei fatti, risultava sottoposto al regime degli arresti domiciliari e, pertanto, veniva deferito all’Autorità giudiziaria anche per il reato di evasione, oltre che per il furto, aggravato dalla circostanza di aver commesso il reato durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere”.

In seguito, un secondo caso di furto e danneggiamento di addobbi natalizi: “A seguito di una seconda denuncia, sempre contro ignoti, la Polizia locale domese ha rintracciato l’autore del furto e del danneggiamento di un albero di Natale, avvenuto nel centro storico”.