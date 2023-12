Scuola e sport di montagna: a 4 istituti del Vco il contributo regionale

“La montagna entra in classe: gli sport che ce la fanno conoscere”: il bando regionale che avvicina i giovanissimi alla montagna assegna 190mila euro a 96 scuole statali piemontesi del primo ciclo. Rispetto allo scorso anno scolastico, quest'anno vi è stato un incremento del contributo regionale di 500 euro. Ogni scuola riceverà al massimo 2 mila euro per realizzare il proprio progetto nell’anno scolastico 2023-2024. Le risorse saranno così suddivise: 42 scuole di Torino e territorio della Città metropolitana, 23 del Cuneese, 10 del Biellese, 5 del Vercellese, 5 dell’Alessandrino, 5 dell’Astigiano, 4 del Vco (IC Rodari Crusinallo, IC Bagnolini Villadossola, SS Primo Grado Floreanini Domodossola, D.D.1 Circolo Domodossola), 2 del Novarese.“Abbiamo incrementato le risorse per consentire ai nostri giovani di conoscere meglio l'ambiente montano e apprezzarne le caratteristiche grazie alle attività sportive maggiormente praticate nei vari territori. È un'ulteriore misura a tutela delle scuole presenti nelle realtà montane, il cuore pulsante delle piccole comunità da proteggere e valorizzare grazie alla riscoperta di un passato che aiuta a costruire un futuro denso di opportunità” dichiara l'Assessore a Istruzione e Merito della Regione Piemonte, Elena Chiorino.

IL PROGETTO