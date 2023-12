Team Cosentino conquista altre 4 medaglie a Milano VIDEO

Nuovo successo per Elia Cosentino, figlio del coach Luca Cosentino, che combatte nel k1 (pugni calci ginocchiata). Il giovane talento ha superato in 3 riprese un avversario di 4 chili in più in un match duro e ricco di combinazioni a segno di entrambi i combattenti.



Micheal Mundula vince il suo quinto match di kickboxing su 6 disputati (solo 1 pari) contro l'egiziano E. Nelson, mentre Thomas Iannuzzi giganteggia vincendo tre riprese su tre (4 match su 4 vinti). Gloria anche per la piccola promettente Adelaide Grossi vince tre riprese su tre nella kickboxing.

"Fine anno più che soddisfacente - spiega il coach Luca Cosentino - ma bisogna avere sempre motivazione e ambizione vedendo tutto come un punto di partenza e mai di arrivo. Il lavoro sodo ripaga sempre e i dubbi portano a perfezionarci. Per Elia Cosentino, categoria junior già vincitore di due titoli italiani 1 europeo e 1 titolo internazionale nella kickboxing (in due circuiti differenti), si sta lavorando per cimentarsi anche nella thaiboxe con clich, proiezioni, ginocchiate anche se ci vorrà calma, costanza, tempo, sacrificio e dedizion".

"I ragazzi che seguo per prima cosa devono essere felici di praticare questo sport e cercare di farlo nel migliore dei modi non necessariamente tutti devono combattere. E' uno sport che può aiutare mentalmente molto anche al di fuori della palestra".

(coach Luca cosentino)