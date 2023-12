Un 2023 ricco di soddisfazioni per i ragazzi dell'Atletica Ossolana Vigezzo

Serata di fine stagione agonistica all'hotel La Scheggia di Santa Maria Maggiore lo scorso 15 dicembre per l'Atletica Ossolana Vigezzo che, per l'occasione, ha presentato il nuovo materiale tecnico 2024. "Un'occasione per stare insieme e per pensare al futuro che deve prima di tutto vedere i ragazzi crescere coi giusti valori al di là dei risultati sportivi che sono certo importanti ma non come la loro educazione" le parole del nuovo presidente, Andrea Fortis che ha raccolto il testimone di Martino Ambrogi.

L'anno che si è concluso ha visto i ragazzi vigezzini ottenere importanti risultati, tra cui titoli provinciali individuali, convocazioni nella rappresentativa regionale, che prevede i migliori atleti del Piemonte, e un argento ai regionali di corsa in montagna a staffetta. "Un grazie agli atleti, alle famiglie, ai tecnici, agli sponsor e alle Amministrazioni comunali della Valle senza i quali sarebbe impossibile qualunque attività" conclude Andrea Fortis.