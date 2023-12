''Ci teniamo i tre punti, ma dobbiamo migliorare tanto''

Di buono ci sono i tre punti, perché la prestazione non è stata delle migliori. Il Villa esce vittorioso da Crodo, grazie a duna rete di Falcioni (ex Juve Domo), tra i migliori in campo. Ma la prestazione non soddisfa neppure l’allenatore dei biancocelesti, che dopo la rete nel primo tempo hanno sofferto troppo. Sbagliando anche un rigore e subendo il gioco del Crodo nel secondo tempo, anche quando i padroni di casa sono rimasti in dieci per l’espulsione di la Sala.

''La vittoria ci voleva perché venivamo da un periodo bruttissimo, nel quale abbiamo subito 4 sconfitte’’ afferma Manolo Giampaolo, l’allenatore della Virtus.

‘’Dovevamo dare una prova mentale anche per la nostra classifica – aggiunge - . Siamo contenti per i 3 punti ma non è questo il gioco che chiedo. Dobbiamo migliorare molto. Abbiamo sbagliato un calcio di rigore e qualche palla gol in ripartenza nel secondo tempo. A dire il vero siamo andati in difficoltà quando eravamo con un uomo in più. Ci teniamo stretti i tre punti per il morale ma dobbiamo migliorare tantissimo’’.