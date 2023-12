Csi, nel girone B1 Atletico Coggia campione d’inverno

Lo scorso weekend si è giocata la tredicesima e ultima giornata di andata dei campionati Open B.

Nel girone B1, Atletico Coggiache vince e allunga sul S.Anna, fermato sul pari dalBoca Cusio. Atletico campione d’inverno, con una partita in meno.

Nel girone B2 il Traffiumevince a tavolino contro la Sangiorgese, e mantiene un largo vantaggio sulle inseguitrici. Vittoria a tavolino anche per l’Old Omegna Csi, e successi anche per le altre seconde Bar Mood e Paulon Stresa. La settimana scorsa è scattata una penalizzazione per il Real Migianda, a causa di un tesseramento irregolare: il giudice sportivo ha inflitto quattro sconfitte a tavolino e quattro punti di penalizzazione agli ossolani, che precipitano così sul fondo della classifica.

Il campionato Open A riprenderà sabato 24 febbraio 2024; il campionato Open B riprenderà sabato 27 gennaio 2024.

Tutti i risultati e le classifiche dei gironi del VCO:

Campionato Open B – Giornata13:

RISULTATI GIRONE B1 : Astroflor F.C. - Atletico Coggia 1-4; Arcadias - HerculaneumIselle 3-5; Pettenasco - Gs Fondotoce Rinviata; Porki'S Trobaso - As Massino Visconti 2-3; S. Anna - Boca Cusio 3-3; Rapid Pogno - Quarna 3-4; Riposa: Virtus Crusinallo

CLASSIFICA GIRONE B1 : Atletico Coggia 29; S. Anna 26; As Massino Visconti 26; Virtus Crusinallo 1905 22; AsdHerculaneumIselle 17; Quarna 16; Astroflor F.C. 16; A.S.D. Pettenasco Calcio 15; Arcadias 12; Porki'S Trobaso 10; Gs Fondotoce 9; Boca Cusio 9; Rapid Pogno 6

RISULTATI GIRONE B2 : Old Omegna Csi - Inter Iselle 4-0 (a tavolino); Nosere - F. Saletti Traffiume 3-3; Real Migianda - Megolo Rinviata; Traffiume - Sangiorgese 4-0(a tavolino); Paulon Stresa - F.C. Bracchio 5-2; Rio Cannero - Bar Mood 5-6; Riposa: U.S. Villadossola