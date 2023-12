Natale insieme a Crevoladossola con i mercatini e tanti eventi

A Crevoladossola l'appuntamento con gli eventi natalizi è per il 23 e 24 dicembre. Sabato 23 dicembre alle 14.00 aprirà il mercatino natalizio allestito dalle scuole di Crevoladossola, Preglia e Caddo. Per tutti cioccolata e vin brulè e si svolgerà poi la premiazione del concorso "Un presepe per Crevola`. Prevista anche l'inaugurazione della mostra "Fotografa il tuo Natale". In programma anche, alle 13.30 e alle 15.30, la visita guidata del centro storico e della chiesa dei SS. Pietro e Paolo e alla Centrale idroelettrica di Crevola Toce. Alle 14.45 poi sarà presentato il "Centomila cavalli per Milano di Andrea Cannata e alle 16.00 sarà possibile salutare Babbo Natale nella grotta.

La sera del 24 dicembre, si attenderà la mezzanotte insieme, con alle 21.30 la rappresentazione degli antichi mestieri nel centro storico e la Santa Messa di Natale con la partecipazione della corale.