Villadossola approva il bilancio di previsione

0OVoto favorevole della maggioranza e astensione della minoranza. Passa il bilancio di previsione per gli anni 2024-2026 , documento illustrato dall’assessore a bilancio e finanze, Stefano Cittadino.

Seduta con alcuni assenti (Michael Nino, Massimo Gervasoni, Fausta De Rosa) quella di mercoledì sera che ha visto Cittadino spiegare ‘’come si sia riusciti a far quadrare il bilancio’’ garantendo anche alcune maggiori entrare (Irpef, canoni Bim, fondi frontalieri, soldi per le case popolari e Imu). L’assessore ha illustrato alcune cifre e fatto delle considerazioni, ricordando anche i ritocchi alle rette per mensa scolastica e scuolabus. Ha poi detto che ’’non ci saranno aumenti dell’Imu per il 2024’’ .

Dall’opposizione Mauro Ferrari ha toccato appunto il tema tariffe ricordando che ‘si potevano fare aumenti più bassi, magari rimodulando il tutto e tenendo conto dell’Isee’’ che permette appunto di verificare la situazione delle famiglie. Ferrari ha ricordato che le indennità della giunta sono salite da 68 a 125 mila euro e si è detto preoccupato per l’integrazione delle rette. ‘’Un bilancio equilibrato ma asciutto – lo ha descritto Ferrari - , che però non ha programmazione e non dà una prospettiva su cosa Villa debba diventare. Non c’è un progetto e l’alternativa è la morte della città. La città invecchia e bisogna puntare sugli insediamenti immobiliari per essere una alternativa a Domo e soprattutto occorre pensare alle persone’’.

Una disamina che il sindaco Bruno Toscani non ha condiviso: ‘’La sensazione di morte della città l’ho avuta in passato’’, con chiaro riferimento alle vecchia giunta di centrosinistra. Per il sindaco la città è in trasformazione e non pare ''in decadimento'', mentre si sta lasciando alle spalle l’era industriale. Dice Toscani: ‘’Ora si sta lavorando sulle aree dismesse, come il milione portato a casa nella riqualificazione dell’ex Sisma, un'operazione importante perché Siderscarl poteva anche non dar nulla’’. Poi ha ricordato ‘’dopo 50 anni che è partita la nuova illuminazione‘’. Ha toccato anche l'argomento La Fabbrica: ‘’C’è un disavanzo importante? Sì, ma la cultura costa e il teatro va tenuto aperto, è una specificità per Villa’’.