Neppure il tempo di archiviare il girone di andata e la Juventus Domo si muove sul mercato prendendo Moreno Ceschi.

L’ex attaccante del Piedimulera era approdato quest’anno alla corte del Città di Baveno. Ora il rientro in Ossola dove vestirà la maglia granata col compito di risolvere il problema del gol per la squadra di Nino che ha realizzato ‘solo’ 19 reti: uno degli attacchi meno prolifici in Promozione (dietro ci sono solo Chiavazzese, Momo, Cameri e Feriolo).