Sequestro di orologi di lusso al valico di Iselle

Due soggetti affermavano di non aver nulla da dichiarare in introduzione nell’UE e di non aver fatto alcun acquisto in Svizzera, tuttavia i funzionari Adm(Agenzia dogane) di Iselle – Trasquera e i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Iselle, a seguito di un’accurata ispezione del loro veicolo al valico di Iselle, rinvenivano due orologi di marche prestigiose per un valore totale di 11.950 franchi svizzeri, pari a 12.600 euro.

Gli orologi, scovati all’interno di un’autovettura guidata da due cittadini italiani, erano custoditi in scatole occultate sotto i sedili. Negli ultimi mesi sono stati sequestrati dodici orologi preziosi presso il valico di Iselle, sventando i tentativi di illecita introduzione di beni di valore. Questi risultati dimostrano ancora una volta l’efficacia della collaborazione tra Adm e Guardia di Finanza della Provincia del Verbano Cusio Ossola a tutela degli interessi dell’Erario e nel contrasto alle frodi ai valichi di confine.