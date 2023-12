“È Natale…Che spettacolo!”: un grande concerto dei giovani musicisti ossolani

La Fondazione Paola Angela Ruminelli ed Associazione Culturale Mario Ruminelli concludono la stagione 2023 con una nuova serata di musica, organizzata in collaborazione con il Lions Club e la Pro Loco di Domodossola. Venerdì 22 dicembre, alle ore 21.00. la chiesa Collegiata ospita “È Natale…Che spettacolo!”, un concerto che vede protagonisti i giovani musicisti dell’orchestra Gmo, diretta dal maestro Alberto Lanza.

Per l’occasione, i giovani artisti saranno accompagnati dall’Orchestra del Sottobosco, diretta da Chiara Beltrami e Federica Zoppis (quest’ultima sarà anche pianista accompagnatrice), e dal Coro Iris, diretto da Barbara Faustini. Queste due realtà sono nate su iniziativa dell’Associazione SuoniAmo, e andranno ad arricchire il programma della serata, ovviamente a tema natalizio.

“Il concerto del prossimo 22 dicembre per noi rappresenta una sorta di cena natalizia di famiglia, in cui sono riunite tutte le formazioni che in questi anni sono nate grazie al lavoro portato avanti dall’Associazione SuoniAmo – dichiara il maestro Alberto Lanza, anche direttore artistico del sodalizio – con un esordio dei musicisti più giovani, alla vigilia del Natale. Le tre realtà di Associazione SuoniAmo daranno vita ad un concerto ricchissimo che culminerà con due brani eseguiti da tutti i musicisti e coristi. Vedere rinnovata in noi la fiducia di Fondazione e Associazione Ruminelli, insieme a Lions e Pro Loco di Domodossola è motivo d’orgoglio e siamo profondamente riconoscenti a chi continua a sostenere le nostre attività formative e artistiche con così tanta convinzione”.

“Per noi è un vero piacere organizzare questo appuntamento alle porte del Natale – confermano il presidente di Fondazione Paola Angela Ruminelli, Antonio Pagani, e di Associazione Culturale Mario Ruminelli, Massimo Gianoglio – . Il grande apprezzamento dell’anno scorso e la crescita costante della cultura musicale nel nostro territorio ci spingono a sostenere con forza quanto l’Associazione SuoniAmo porta avanti da anni con caparbietà. Vedere così tanti musicisti giovani e giovanissimi contribuire a costruire serate musicali come quella in programma il prossimo 22 dicembre ci riempie di gioia e orgoglio. Al nostro fianco il Lions Club e la Pro Loco di Domodossola, a creare un gioco di squadra forte e una sinergia importante per supportare i nostri musicisti di domani”.