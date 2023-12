Villadossola, via libera alla bonifica all'area Ruga

Torna in consiglio comunale la bonifica dell’area ex Ruga, alle spalle di via Bianchi. Intervento da ultimare grazie ai 2 milioni 300 mila euro derivanti dal Pnrr. Il tema era già stato discusso nella precedente seduta, ma l’assenza della minoranza aveva indotto la maggioranza a ‘congelarlo’ e riportarlo in consiglio.

La maggioranza rimarca che la modifica della procedure però comporta il rischio che, se si trovassero situazioni critiche nel terreno, non si possano rispettare i tempi per ultimare la bonifica e che una modifica apportata - su richiesta di alcune Regioni - alla convenzione, rischia di far cadere sul comune di Villa i costi inattesi. La maggioranza ha votato a favore dello schema di accordo per gli interventi poiché ‘’è un treno da prendere’’. La minoranza si è astenuta e pur dicendosi favorevole alla bonifica ha espresso la perplessità ‘’che parte del peso di questo intervento possa ricadere su Villa’’.