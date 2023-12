Dove si scia durante le feste natalizie

Il periodo delle feste natalizie è il momento, per tutti gli appasionati, di trascorrere qualche giornata sulle piste da sci. Che sia su neve naturale o artificiale, il divertimento è assicurato. Ecco dunque dove si scierà e quando, nelle varie località dell'Ossola.



A Macugnaga il Monte Moro sarà aperto sabato 23 e domenica 24 dicembre mentre sarà chiuso il giorno di Natale. Poi impianti aperti tutti i giorni dal 26 dicembre fino al 7 gennaio.

Al comprensorio del Belvedere si scierà sabato 23 e domenica 24 dicembre, la mattina di Natale fino alle 12.30 e poi tutti i giorni dal 26 dicembre fino al 7 gennaio. Ricordiamo che a Macugnaga è attivo per tutte le vacanze natalizie il bus della neve, con servizio gratuito dalle frazioni agli impianti sciistici.



A Domobianca impianti aperti tutti i giorni tranne il giorno di Natale. Apertura non di tutte le piste del comprensorio ma le condizioni delle piste aperte e innevate artificalmente sono ottime.



Alla Piana Vigezzo e in Formazza si scierà tutti i giorni tranne che il giorno di Natale.



Per quanto riguarda l'Alpe Devero, impianti aperti il 26, 27, 28, 29 e a gennaio l'1, 2, 3, 4, 5 (1° gennaio apertura alle ore 9:30).



Alla Baitina ci si sta preparando per l'apertura natalizia, e per gli aggiornamenti è possibile consultare la relativa pagina web.