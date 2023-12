Il consiglio comunale discute il bilancio di previsione 2024

Tra i punti salienti all'ordine del giorno del consiglio comunale di Domodossola svoltosi il 21 dicembre c'era il bilancio di previsione 2024 e quello pluriennale 2024, 2025, 2026.

Il documento di previsione del comune di Domodossola pareggia a 36.031.134 euro e prevede entrate correnti per 11.438.150 euro, entrate extratributarie per 5.580.794 euro ed entrate in conto capitale per 6.700.000. Le spese correnti ammontanti a 19.177.878, mentre quelle in conto capitale 6.700.000 euro. Non è previsto per il triennio 2024-2026 il ricorso all'indebitamento. L'avanzo di amministrazione presunto al netto degli accantonamenti obbligatori per legge è di 4.311.918 di cui 332.762 sono destinati agli investimenti e 3.979.155 è la parte disponibile.

Il documento è stato illustrato dall'assessore al Bilancio Gabriella Giacomello. “Si conferma – ha detto - che l'equilibrio del bilancio di previsione è stato conseguito senza l'applicazione del risultato di amministrazione a destinazione libera”. Il bilancio di previsione è stato approvato con 10 voti favorevoli, mentre si sono astenuti la consigliera della Lega Maria Elena Gandolfi e i consiglieri del Pd Claudio Miceli e Ettore Ventrella.

L'astensione del Pd è stata motivata dal consigliere Ettore Ventrella dal fatto che nel bilancio di previsione, a loro avviso, l'amministrazione impiega poche risorse nel capitolo delle manutenzioni e suggeriva, inoltre, di istituire una tassa di soggiorno, con la destinazione di questi fondi proprio per la manutenzione e l'assunzione di operai. Ventrella ha anche posto l'accento sulla polizia municipale sotto organico. Un tema posto all'attenzione dell'amministrazione anche da Maria Elena Gandolfi della Lega, che ha parlato di una situazione preoccupante. Claudio Miceli, anche lui consigliere del Pd, nel suo intervento ha chiesto invece all'amministrazione come intende far fronte al pensionamento di figure importanti nel settore dirigenziale del comune.

Sulla carenza di personale ha risposto l'assessore al Bilancio Gabriella Giacomello: “Gli enti locali hanno dei vincoli di spesa per il personale e per l'assunzione – ha spiegato – nel 2024 è però prevista l'assunzione di un vicecommissario di polizia locale e un agente, mentre nel 2025 è prevista l'assunzione di due agenti. Per quanto riguarda le figure dirigenziali, nel 2024 è prevista l'assunzione di un funzionario dell'ufficio demografico; assunzioni anche negli ambiti amministrativo e nei servizi socioassistenziali in progressione verticale”. È stato poi spiegato che l’amministrazione che si sta attivando anche per la sostituzione del dirigente tecnico che andrà in pensione.

In merito alla carenza di manutenzioni segnalata da Ventrella, l'assessore ai lavori pubblici Franco Falciola ha citato gli interventi di riqualificazione nelle scuole: “Il patrimonio è vasto – ha detto - abbiamo cercato di essere attenti. Per quanto riguarda la viabilità, la manutenzione viene fatta gradualmente, con gli importi stanziati annualmente”.