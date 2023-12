Nuovi strumenti al Soccorso Alpino grazie alle famiglie di Marilena Bertoletti e Matteo Barcellini

La Delegazione Valdossola del Soccorso Alpino ha diffuso un messaggio di ringraziamento alle famiglie di Marilena Bertoletti e Matteo Barcellini, vittime della frana dello scorso settembre in Val Formazza. Matteo Gasparini, delegato, e Francesco Zampedri, Capo della stazione di Formazza, si sono fatti portavoce dei soccorritori nel rivolgere il proprio ringraziamento:

“La Delegazione Valdossola del Soccorso Alpino con la stazione di Formazza intendono pubblicamente ringraziare famigliari ed amici di Marilena Bertoletti e Matteo Barcellini, recentemente deceduti nella frana del settembre scorso in Formazza”, si legge nella nota.

“L’intervento che ci ha visti protagonisti per tre giorni, nelle prime fasi nel tentativo di portare soccorso e successivamente per il recupero delle salme, ha evidenziato alcuni problemi di comunicazione, dovuti alla particolare morfologia del luogo dell’incidente, non raggiungibile dalle comunicazioni radio tramite ponte radio del Monte Croselli e in diretta, avendo inoltre indisponibilità di rete dati per l’invio del materiale raccolto dalle scansioni dei droni e da inviare alla base per l’elaborazione.

Grazie alla sensibilità delle famiglie di Marilena e Matteo, che in occasione dell’estremo saluto dei loro cari, hanno promosso una raccolta fondi “alla memoria”, con il contributo raccolto la stazione di Formazza si doterà di un ponte radio portatile Hytera, che consentirà, posizionandolo di volta in volta dove necessario, di sopperire alla mancanza di comunicazioni radio (per interventi, assistenze o esercitazioni), mentre la Delegazione Valdossola sottoscriverà abbonamento Starlink al fine di portare copertura dati dove necessario, in interventi complessi o di PC, la dove l’assenza di rete dati ostacola il miglior svolgimento delle operazioni”.