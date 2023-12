Premosello, la minoranza torna a schierarsi contro l'impianto a biogas a Cuzzago

A Premosello Chiovenda la minoranza si schiera contro il sindaco Elio Fovanna riguardo il progetto di realizzazione di un impianto a biogas a Cuzzago. Portavoce della posizione della minoranza è la consigliera Corinna Nolli, che tramite un comunicato stampa esprime la sua più totale contrarietà. Ecco le sue parole.

“In riferimento a quanto emerso nel corso della assemblea consortile del Coub Vco, svoltasi martedì 19 dicembre e da quanto riportato a mezzo stampa, in veste di consigliere di minoranza voglio ribadire a nome del gruppo le nostre perplessità sulla realizzazione dell'impianto Biogas nella frazione Cuzzago di Premosello Chiovenda che avvalorano la nostra posizione di contrarietà.

In primo luogo, emergono criticità non solo tecniche e burocratiche ma anche e soprattutto economiche, ormai agli occhi di tuti, che andranno a gravare sulle case comunali e di conseguenza sule tasche di tutti noi cittadini.

Restiamo sconcertati dall'abnorme aumento dei costi dell'impianto (circa 15 milioni di euro in più rispetto a quanto inizialmente ipotizzato): tale circostanza, a nostro avviso, renderebbe palesemente l'operazione anche antieconomica, non solo per il nostro comune ma anche per i comuni della nostra provincia.

Inoltre, sottolineiamo un ulteriore elemento di grave criticità per quanto riguarda gli usi civici (problematica non affrontata ni passato e parrebbe non risolta).

Chiediamo al Sindaco, anche alla luce delle ulteriori novità emerse, di non procedere alla sottoscrizione dell'atto di vendita dei terreni ex poligono e soprattutto che siano accertati tutti gli aspetti che abbiamo rilevato e che abbiamo fatto più volte presenti. Siamo sempre più convinti che l’impianto non debba essere costruito e che quindi l’amministrazione debba fare un passo indietro per il bene del nostro Comune e dei nostri cittadini.

Il Sindaco continuerà a restare in balia degli eventi oppure, finalmente, acquisirà la consapevolezza di essere titolato a governarli con autorevolezza ottemperando al mandato elettorale ricevuto?”.