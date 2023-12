Lutto in valle: è mancato Pietro Zarini

E’ mancato Pietro Zarini, classe 1927, detto Peti, formazzino e per tanti anni maestro di sci. Fu uno dei fondatori della scuola sci di Formazza e assieme a Walter Sormani, con l’associazione Mato Grosso, promotore dello sci estivo al rifugio 3A al ghiacciaio del Siedel.

Un personaggio nel piccolo paese della valle, dove ha gestito per anni la tabaccheria-rivendita in piazza a Ponte, attività da sempre appartenuta alla famiglia.

Fu anche uno dei primi allenatori privati di sci e allenò anche la sua squadra di sci nautico. Una vera istituzione in questo campo. Il libro del centenario dello sci club ricorda in più punti l’importanza della figura di Pietro Zarini, già presidente del club negli Anni ’50, nonché delle sue esperienze di maestro anche a Madesimo e Mera e come allenatore della Nazionale di sci inglese in Scozia negli Anni ’60.

I funerali si terranno domattina alle 11 a Formazza.