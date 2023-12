Natale al Villaggio Sisma

Momento di festa sabato 23 dicembre al Villaggio Sisma: il comitato del quartiere Villa Nord organizza infatti dalle 18.30 la distribuzione di polenta, salamini e gorgonzola (prenotazione obbligatoria presso gli esercizi pubblici del quartiere) e, dalle 20, un momento di preghiera per i bambini in Chiesa. Alle 20.30 i Circoli, l'American Bar e la panetteria Donati offriranno vin brulè, cioccolata calda, panettone e molto altro. Un bel modo per stare tutti insieme e vivere la magia dell'attesa.