Ieri in assemblea dei sindaci è stato approvato il bilancio della Provincia del Vco e dopo il voto positivo, il presidente del Gruppo Lega in Regione, Alberto Preioni, ha espresso soddisfazione. “Grazie ai canoni idrici e grazie alla specificità montana da noi stabilizzata e resa per sempre – dice in una nota – il bilancio è salvo. Quest’anno alla Provincia del Vco arrivano 13 milioni e mezzo dalla Regione in relazione agli aumenti dei costi della produzione idroelettrica e per la specificità montana. In particolare, sono 9 milioni e mezzo per la prima voce riguardante i canoni idrici, più 4 per la seconda. Un risultato importante – commenta Preioni – ottenuto nonostante Enel non ci stia pagando il canone binario, motivo per cui avremmo potuto prendere molto di più. Al riguardo, il ministro Salvini è stato informato”.

In relazione al bilancio, il presidente del Gruppo Lega ricorda che “nel 2018 si era partiti da un disavanzo di 25 milioni, con l’ente che era finito sull’orlo del baratro. Ma con le entrate garantite grazie agli introiti della legge sui canoni idrici 19/2020 approvata a Torino a mia prima firma e con l’appoggio della maggioranza di centrodestra – sottolinea – oltre ad aver azzerato il debito che non consentiva di pagare le fatture ai fornitori – si è passati dai 322 giorni del 2019 ai 16 del 2021 – l’ente può ora continuare a investire e progettare in capitoli importanti per la nostra comunità, quali strade e scuole. Un risultato questo che mi riempie di soddisfazione, considerato che abbiamo dato una risposta concreta ad un territorio di montagna che in passato era sempre stato penalizzato”.

In riferimento agli investimenti che sono seguiti agli introiti dei canoni idrici, Preioni cita la realizzazione di laboratori all’Istituto Fobelli di Crodo, i lavori in corso per il nuovo Maggia di Stresa e quelli al Marconi di Domodossola. Ma sono solo tre esempi di un elenco di opere che è molto più lungo. “Gli effetti postivi sono già sotto gli occhi di tutti e auguro al presidente Lana e ai consiglieri delegati di proseguire nella loro azione di risanamento. Dal canto nostro –- conclude la nota a firma Preioni – continueremo a offrire tutto il supporto necessario”.