''L'interrogazione sull'illuminazione è stata fatta per metterci in cattiva luce''

E’ polemica in consiglio comunale sull’illuminazione pubblica. Argomento discusso al momento di approvare la relazione dei servizi di rilevanza economica. Le critiche sono state innescate dall’assessore alle politiche energetiche, Maurizio Romeggio, notoriamente il più diretto e il meno diplomatico nelle discussioni in consiglio.

Romeggio ha attaccato la minoranza per aver ‘’espresso prima alla stampa le perplessità sull’appalto della nuova illuminazione’’, dubbi che la minoranza ha trasformato in una interrogazione. ‘’E’ stato fatto per metterci in cattiva luce – ha detto Romeggio - , nonostante abbiamo portato a casa un risultato importante’’.

L’assessore ha sostenuto che ‘’non è vero che sono serviti 21 mesi prima di arrivare alla stesura del contratto. Sono stati solo 9 mesi, mentre la passata amministrazione ha avuto 10 anni di tempo per farlo. Ma il loro progetto (il riferimento è alla precedente maggioranza di centrosinistra ndr) faceva acqua da tutte le parti. Noi invece abbiamo fatto l’interesse del Comune’’. Ha spiegato che ‘’non è vero ci sia stata una proroga di 5 anni ma che la spesa dell’investimento è stata spalmata su 25 anni anziché su 20’’.

Dubbi che l’opposizione aveva messo nero su bianco nell’interrogazione.

Nessuna commento invece sulla parte finale di quella interrogazione presentata della minoranza, quando il gruppo Uniti per Villa chiedeva lumi su un parere legale in merito ad un ‘‘potenziale contenzioso’’. La minoranza scriveva che ‘’ la segretaria comunale aveva risposto che non potrà essere soggetto ad accesso agli atti, trattandosi di attività riservata e che riguarda la sola posizione del Comune’’.