Aldo Panighetti è il nuovo presidente onorario di Anpi Valdossola

L'ex sindaco di Premosello Aldo Panighetti è ora presidente onorario della sezione Anpi divisione Valdossola di Premosello. La nomina è avvenuta nei giorni scorsi.

Il presidente della Sezione Adriano Luciano e la segretaria Isa Pozzi hanno consegnato al nuovo presidente onorario una pergamena nel giorno del suo 94° compleanno, che ha festeggiato il 20 dicembre.

“Aldo Panighetti non ha partecipato alla lotta di liberazione come partigiano - precisa il presidente dell'Anpi di Premosello Adriano Luciano - ma importanti sono stati i suoi racconti relativi al periodo della seconda guerra mondiale e in particolare durante la resistenza al nazifascismo in val d'Ossola a Premosello-Chiovenda, e soprattutto nella frazione di Cuzzago, suo paese di residenza”.

“La testimonianza del presidente Panighetti – prosegue Luciano - sarà sicuramente utile alla storia del partigiano siciliano Domenico Buonasera, morto nei pressi della stazione ferroviaria di Cuzzago in uno scontro a fuoco contro i nazifascisti presenti in Ossola”.

Nonostante siano passati quasi 80 anni, l'emozione si è notata nella voce di Aldo nel ricordare il partigiano caduto secondo lui in modo eroico, perché Domenico Buonasera non era solo in quel momento, ma ha preferito fermarsi per tenere impegnati gli avversari e permettere la fuga in sicurezza dei suoi compagni di lotta. Il tragico episodio avvenne vicino alla casa della zia dell'allora quindicenne Aldo.

Durante l'incontro con il presidente dell'Anpi, Aldo Panighetti ha ricordato un altro importante avvenimento: la traslazione delle spoglie del comandante della Divisione Partigiana Valdossola Dionigi Superti, da Madrid al cimitero di Premosello-Chiovenda nell'aprile del 1988, 20 anni dopo la sua morte.

“In quegli anni Aldo Panighetti – dice Adriano Luciano - era sindaco, e insieme al Presidente della Sezione Anpi di Premosello, il partigiano Gelindo Manera sono riusciti a contattare il nipote del comandante partigiano Superti per esaudire il suo desiderio di tornare in val d'Ossola, e in particolare a Premosello-Chiovenda e Colloro, la frazione di una delle sedi del Valdossola.