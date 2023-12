Bagni pubblici nella piazza ex Carceri, il Pd chiede una migliore manutenzione

I bagni pubblici autopulenti di piazza ex Carceri saranno presto segnalati da cartelli. L'argomento dei bagni pubblici è stato oggetto di un'interpellanza del Pd a conclusione del consiglio comunale tenutosi il 21 dicembre.

Il consigliere Ettore Ventrella, oltre alla mancanza di segnaletica, ha inoltre lamentato un malfunzionamento dei bagni: “Ben nove volte – ha detto Ventrella – mi sono recato ai bagni, mi sono state trattenute le monete di 50 centesimi senza che la porta si aprisse. Mi sono recato anche ai servizi con i vigili in modo da avere dei testimoni del fatto. Occorre scrivere un numero in caso di malfunzionamento in modo da chiamare la ditta”.

Ventrella, nel suo intervento, ha ripercorso la storia dei bagni pubblici. “Il comune era terrorizzato di dover gestire un bagno pubblico – ha detto - e piuttosto ha costruito un bar vicino per scaricarsi dell'incombenza. A questo punto i bagni devono però funzionare: la nostra è una città turistica servono anche le indicazioni, perché sono dietro le piante non si vedono”.

Secondo Ventrella occorre anche posizionare, dove un tempo sorgeva l'edicola, un cestino, perché l'aiuola vicino ai bagni rischia di diventare una pattumiera.

All'interpellanza ha risposto l'assessore ai lavori pubblici Franco Falciola: “Gli uffici stanno predisponendo un'opportuna segnaletica – ha detto Falciola - per quanto riguarda la manutenzione questa è in capo al gestore del bar, che ha un contratto con la ditta per la manutenzione annuale della struttura. Può esserci stato un mal funzionamento – ha aggiunto Falciola – ma sono state fatte delle verifiche: tendenzialmente il meccanismo funziona. Comunque, se non dovesse funzionare, si attiva la procedura di manutenzione. L'amministrazione non ha responsabilità per questo”. Ventrella si è dichiarato moderatamente soddisfatto della risposta.