Il Comitato Bassa Ossola: I sindaci si rendano conto dell'insostenibilità dell'impianto a biogas"

Dopo il netto “no” della minoranza nel consiglio comunale di Premosello Chiovenda, anche il Comitato Bassa Ossola ribadisce il suo secco 'no' contro il progetto di realizzazione dell'impianto a biogas per lo smaltimento dei rifiuti a Cuzzago. Il comitato delle Comunità di Cuzzago, Nibbio, Ornavasso ritiene il progetto inutile ed eccessivamente costoso: la posizione nettamente contraria è espressa in un comunicato stampa, riportato di seguito.

“Nell’assemblea del Consorzio Provinciale Rifiuti tenutasi martedì 19 dicembre è emersa, per altro con i soliti toni volutamente “tranquillizzanti” del presidente Desanti, tutta la fallacia e la gravità del progetto di realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti a Premosello Chiovenda. Finalmente appare oggi chiaro se ancora non lo era, come la questione, con le notevoli e molteplici problematiche che presenta, riguardi tutta la provincia del Vco e non semplicemente agli abitanti delle Comunità vicine. Errori nella progettazione e nella gestione del progetto hanno portato ad un quadro economico che per Ornavasso prevede un aumento di 4,5 milioni di euro e per Premosello poco meno di 15 milioni di euro, significa un aumento del 90%. Senza contare un mutuo di almeno 15 anni che porterebbe questo impianto a generare un debito di almeno 500mila euro all’anno, e senza i costi che ancora una volta non hanno inserito nel quadro economico di spesa e quelli che hanno stimato con un metro troppo corto, oppure i costi per la dismissione dell’impianto a fine vita eccetera.

Tutto questo non potrà che portare ad ulteriori aumenti della spesa la cui copertura verrà trovata nelle tasche dei contribuenti. Queste ed altre criticità sono state messe in evidenza dal comitato CBO in questi mesi, frutto di una lunga ed approfondita analisi di quanto inizialmente proposto dal Consorzio e ConSer, avevamo evidenziato come l’impianto non potrà essere sostenibile dal punto di vista finanziario oltre che ambientale. Stando alle ultime novità questo impianto possibilmente brucerà il GAS prodotto non depurato per autoconsumo ed oltre alla FORSU ed al verde, tratterà anche fanghi e altri rifiuti a matrice organica. Vorremmo ricordare come il Presidente di ConserVCO Grieco - nella sua durissima presa di posizione del marzo scorso nei confronti del comitato e dei medici ISDE minacciando di querela in quell’occasione chi sosteneva che da quell’impianto sarebbero uscite emissioni da combustione in atmosfera di sostanze inquinanti - debba quantomeno ritornare sui suoi passi, lo invitiamo nel contempo ad avere più rispetto per la cittadinanza che preoccupata sia dell’aspetto ambientale che finanziario ha approfondito e studiato le criticità di un progetto per un impianto inutile ed eccessivamente costoso.

Se questo non bastasse, si potrebbe addirittura arrivare tardi rispetto alle scadenze del Pnrr e se l’impianto fosse in fase di realizzazione alla scadenza del Piano Nazionale l’intero costo sarebbe a carico dei Comuni per un totale di oltre 35 milioni di euro. Sollecitiamo quindi i Sindaci a prendere coscienza dell’insostenibilità della proposta di realizzare un impianto di trattamento dei rifiuti a Cuzzago di Premosello o in qualunque altro posto nella Provincia del Vco. Invitiamo i cittadini a prendere posizione perché come contribuenti saremo tutti noi a pagare, se questo progetto scellerato vedrà la luce”.