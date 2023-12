Le previsioni meteo per le festività di Natale

L'espansione dell'anticiclone delle Azzorre sull'Europa occidentale e la progressiva discesa di una vasta area depressionaria di origine scandinava verso i Balcani ha determinato una decisa intensificazione della ventilazione, dapprima con venti molto forti in quota, associati a deboli nevicate sulle creste di confine e in alta valle tra Alpi Graie e Lepontine, e con condizioni di foehn estense poi a tutta la regione. "Le raffiche di vento misurate hanno superato i 150 km/h con punte di 190-200 km/h sulle creste di confine, mentre sulle pianure - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - il vento ha raggiunto gli 80-90 km/h. Per oggi è prevista un'attenuazione del vento sulle pianure, che permarrà invece forte ancora tutto domani sulle Alpi e nelle valli. Esaurimento del foehn domenica, con il rientro delle temperature massime nella norma stagionale".

SABATO 23 DICEMBRE 2023

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso o velato con locali addensamenti sulle creste alpine settentrionali al mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento fino ai 3500-3700 m, con valori sui 2800-3000 m sul Verbano. Venti: da nordovest in montagna, ancora forti o molto forti sulle Alpi e moderati sull'Appennino; deboli o localmente moderati occidentali altrove. Condizioni di foehn nelle vallate alpine occidentali e nordoccidentali, ancora estese alle pianure nel Torinese e Cuneese al mattino.

DOMENICA 24 DICEMBRE 2023

Nuvolosità: sereno o al più velato. Al mattino prima dell'alba foschie sulle zone appenniniche e nuovamente in tarda serata sulle pianure sudorientali. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario o in lieve aumento a sud sui 3500-3800 m, in lieve aumento a nord sui 3200-3400 m. Venti: nordoccidentali in montagna, moderati o localmente forti sulle Alpi, deboli o localmente moderati sull'Appennino; deboli occidentali altrove, con moderati rinforzi da sud tra Astigiano ed Alessandrino. Foehn nelle valli nordoccidentali, in attenuazione in serata.

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 2023

Nuvolosità: sereno sulle Alpi e zone pedemontane, al mattino nebbie in banchi sulle pianure orientali, in parziale sollevamento nel corso della mattinata, localmente potranno permanere foschie e nubi basse. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve calo, sui 3100-3400 m. Venti: deboli al più moderati nordoccidentali sulle Alpi; deboli in lieve intensificazione a moderati meridionali sull'Appennino. Sulle pianure deboli occidentali o calmi.