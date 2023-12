Modifiche al ritiro dei rifiuti per le Festività

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, è importante prestare attenzione alle modifiche nel ritiro dei rifiuti che potrebbero influire sulle abitudini quotidiane.

Per dare un esempio delle modifiche, prendiamo in considerazione Montecrestese, Masera e Pallanzeno. Durante la prossima settimana, la raccolta subirà le seguenti variazioni:

Lunedì 25 dicembre: Nessuna raccolta.

Martedì 26 dicembre: Rifiuti nel sacco bianco.

Mercoledì 27 dicembre: Raccolta della plastica.

Giovedì 28 dicembre: Raccolta della carta.

Venerdì 29 dicembre: Raccolta dell'organico.

Sabato 30 dicembre: Raccolta del vetro.

Per Domodossola, le modifiche sono le seguenti:

Giorno 25 dicembre: Nessuna raccolta.

Giorno 26 dicembre: Plastica/umido.

Giorno 27 dicembre: Vetro e rifiuti neri.

Giorno 28 dicembre: Nessuna raccolta.

Giorno 29 dicembre: Raccolta della carta e dell'umido.

Per essere informati in modo preciso e tempestivo, è possibile consultare il sito www.conservco.it, che fornisce dettagli sulle variazioni della raccolta per ogni comune della provincia.