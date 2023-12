A Crodo si respira la magia del Natale con i Presepi sull'acqua

È iniziata nei primi giorni di dicembre l’edizione 2023 di Presepi sull’acqua, e sta riscuotendo un grande successo tra i visitatori. Si tratta di uno degli eventi natalizi più attesi e amati del nord Italia, che ogni anno raccoglie in Valle Antigorio centinaia di turisti e curiosi per scoprire i meravigliosi presepi custoditi a Crodo e nelle sue frazioni.

Una manifestazione unica, fortemente legata alle radici più autentiche del Natale, al suo messaggio più profondo: sessantasei presepi realizzati da una valorosa squadra di volontari, centinaia di donne e uomini che lavorano incessantemente per intere settimane per realizzare composizioni artistiche che rappresentino al meglio la Natività, tra tradizione e sperimentazione, con linguaggi creativi ricchi di suggestione.

Il Natale è sempre più vicino, ma c’è ancora tempo per vedere i Presepi sull’acqua, che rimarranno in esposizione fino al 7 gennaio 2024. È possibile fare una visita guidata nei borghi della Valle Antigorio per scoprire i presepi più suggestivi: per poter accedere è necessaria la prenotazione, compilando un modulo.