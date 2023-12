A Vogogna il presepe vivente guidato da un giovane San Francesco

A Vogogna la notte di Natale è possibile rivivere “fisicamente” l'evento della nascita di Gesù, come fecero i poveri a Greggio 800 anni fa, quando accorsero con le fiaccole in mano per assistere a quella singolare celebrazione del Natale voluta da San Francesco d'Assisi. In occasione degli 800 anni da questo primo presepe, a guidare la rappresentazione sarà un giovane che impersonerà San Francesco. Anche quest’anno si crea per le strade del borgo la sacra rappresentazione della Nascita di Gesù, con 80 figurati e numerosi allestimenti che trasformano Vogogna in una piccola Betlemme di 2 mila anni fa.

La messa delle 22.30 di domenica 24 dicembre darà inizio al presepe vivente. “Guidato quest’anno – spiega don Nicola Salsa - da un giovane San Francesco che condurrà i partecipanti per le vie suggestive del centro storico, si proseguirà per la via Roma con numerosi antichi mestieri. Ci saranno i Magi venuti dall’oriente sotto palazzo Pretorio, poi si salirà al Castello dove troveremo un numeroso gruppo di pastori con loro i partecipanti potranno contemplare il bambino deposto in una mangiatoia”.

Al termine del suggestivo giro, un momento di festa per lo scambio degli auguri con del vin brulè.