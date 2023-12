Alla Biblioteca Contini tornano gli incontri alla scoperta del vino

Sta per finire questo 2023 e alla Biblioteca “Contini” di Domodossola si sta già pensando alle iniziative per il nuovo anno. A gennaio, a grande richiesta, dopo il successo delle passate edizione, tornerà il ciclo di incontri per conoscere il vino a cura dell’Associazione Italiana Sommelier – Delegazione di Verbania.

Tre serate, dal titolo “Dalla vigna all’abbinamento tre incontri per conoscere il vino”: mercoledì 17, 24 e 31 gennaio 2024, dalle 20.30 alle 22.30, in cui i degustatori e relatori ufficiali dell’Associazione Italiana Sommelier condurranno i partecipanti in un affascinante viaggio alla scoperta dei principali vitigni e delle tecniche e degli strumenti necessari per una corretta degustazione e abbinamento con i cibi.

Ogni serata comprenderà una parte teorica in cui verranno toccati elementi di viticoltura ed enologia (la vite, l’uva, il vino, gli spumanti) e verranno fatti cenni all’enografia italiana ed europea, ed una parte pratica con la degustazione di 3 vini scelti e forniti da AIS Verbania. Nell’ultima serata verrà affrontato il tema dell’abbinamento col cibo, con la degustazione di tre vini in abbinamento a tre cibi.

Il costo totale dei tre incontri è di 100 euro comprensivo di un set di tre bicchieri da degustazione. Visto il periodo natalizio, può essere una bella occasione per fare a se stessi o a qualche conoscente appassionato un regalo interessante e utile per avere tutte le informazioni essenziali per conoscere il vino, dalla vigna all’abbinamento.

Al termine del corso, qualora ci fosse l’interesse ed un numero adeguato di partecipanti, sarà possibile organizzare con AIS una visita presso una cantina o azienda vinicola nella zona dell’Alto Piemonte.

Per partecipare al corso è necessaria l’iscrizione fino ad esaurimento posti. Chiunque volesse compiere questo percorso alla scoperta del buon bere, sano e consapevole, può contattare direttamente la Biblioteca “Contini” per prenotarsi o chiedere informazioni telefonando al numero 0324/242232, oppure scrivendo una mail a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.