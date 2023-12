In Collegiata il tradizionale concerto di Natale della Cappella Musicale del Calvario

Si chiuderanno, con un doppio appuntamento, la Stagione artistica 2023 e la rassegna Concerti d’Autunno 2023 della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario.

Il primo appuntamento è in programma per giovedì 28 dicembre alle ore 21.00, con il tradizionale concerto per il S. Natale che si terrà nella Chiesa Collegiata dei SS. Gervaso e Protaso a Domodossola, e vedrà impegnati i soprani Federica Napoletani e Candice Carmalta, il contralto Daniela Valdenassi, il tenore Alejandro Escobar, il basso Lorenzo Battagion, il Coro Polifonico di Varzo e la Corale di Calice, accompagnati dall’Orchestra da camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, sotto la direzione di Anselmo Quartagno e Manfred Nesti. Il programma inizierà con l’esecuzione del celeberrimo “Te Deum in re maggiore H146” per cinque solisti, coro, orchestra e basso continuo di Marc-Antoine Chaperntier (1643-1704) e del sublime “Gloria in re maggiore RV 589” per soli, coro, orchestra e basso continuo di Antonio Vivaldi (1678-1741). Con questo concerto si ricorderanno i vent’anni di attività dell’Orchestra da camera della Cappella Musicale e si apriranno i festeggiamenti per i cinquant’anni della fondazione della Corale di Calice.

Il secondo appuntamento è fissato per sabato 6 gennaio 2024 alle ore 21.00, con il concerto del Convivio Rinascimentale che si terrà nel Santuario della Madonna della Neve a Domodossola, accompagnato dalla Camerata Strumentale di S. Quirico, in un programma di musiche natalizie rinascimentali e barocche, per coro a cappella e per coro e strumenti.

Il basso continuo di questi concerti sarà realizzato utilizzando l’organo a cassapanca messo a disposizione della Bottega Organra Dell’Orto & Lanzini di Dormelletto.

Il “Te Deum H 146 in re maggiore” per soli, coro ed orchestra è una composizione realizzata a Parigi, quasi certamente fra il 1688 ed il 1689, anni in cui il compositore ricoprì il ruolo di maestro di musica presso il collegio dei Gesuiti della chiesa di Saint Louis-le-Grand in Rue Antoine. È una delle composizioni maggiormente conosciute di questo autore. Di essa è noto in particolare l'incipit del preludio, utilizzato come sigla iniziale e finale di tutti i programmi televisivi e radiofonici trasmessi in Eurovisione. La composizione venne forse eseguita la prima volta per celebrare la vittoria francese riportata il 3 agosto 1692 nella battaglia di Steenkerque, contestuale alla Guerra della Grande Alleanza che vedeva di fatto il re Luigi XIV di Francia (re Sole) opposto al resto d'Europa. Dei quattro Te Deum di Charpentier pervenuti ad oggi, sui sei probabilmente composti, il Te Deum H. 146 è l'unico a prevedere un organico strumentale comprendente trombe, timpani, flauti, oboi, archi e basso continuo. Charpentier deve aver avuto a disposizione, almeno nella prima esecuzione, otto solisti, un coro ed un'orchestra con almeno tre trombe, oboi e flauti diritti (soprani e contralti). Per l'esecuzione i Gesuiti fecero riferimento anche a musicisti che lavoravano per i teatri. Tra questi, vennero chiamati: il basso Jean Dun ed i castrati Tomaso Carli ed Antonio Favalli. Il modello a cui Charpentier si era probabilmente ispirato era il Te Deum di Jean-Baptiste Lully (1677), come è possibile desumere dal solenne uso delle trombe nel brano d'apertura. Tutto il suo Te Deum vede alternarsi brani sontuosi eseguiti dal coro e dall'orchestra a momenti più raccolti in cui intervengono i solisti (da soli o in varie formazioni) e pochi altri strumenti.

Il “Gloria RV 589” di Vivaldi è uno dei brani sacri del barocco italiano più amati ed eseguiti, sia da parte di formazioni amatoriali, sia da parte di professionisti. Come per la maggior parte della musica di Vivaldi, dimenticata con la morte dell'autore e riscoperta casualmente solo in tempi relativamente recenti, per il Gloria non si è certi della data di composizione e neppure della destinazione. Il manoscritto del Gloria appartiene al fondo Foà-Giordano della Biblioteca Nazionale di Torino, di cui fanno parte numerosissimi altri autografi vivaldiani, giunti dopo varie e poco chiare vicissitudini e privi per lo più di date e di indicazioni sulla destinazione delle opere. L'incertezza relativa a luoghi e date non toglie nulla al fascino di questo lavoro, che unisce la chiarezza formale con la libertà inventiva e che alterna momenti di grande energia e vitalità a momenti di profonda e intensa meditazione, capace di un innegabile impatto emotivo tanto sugli appassionati del barocco quanto sul pubblico con altre consuetudini d'ascolto.

L’attività della Cappella Musicale è resa possibile grazie alla sensibilità dell’Istituto della Carità – Padri Rosminiani, delle Parrocchie di Calice e dei SS. Gervaso e Protaso di Domodossola, dell’Ente di Gestione dei sacri Monti, con il sostegno prezioso della Fondazione Comunitaria del VCO, della Fondazione CRT, della Città di Domodossola, del Consiglio Regionale del Piemonte.