Covid, Open Day dell'Asl Vco per la vaccinazione

Anche l'Asl Vco ha aderito alla richiesta della Regione Piemonte, che a sua volta ha fatto sua quella del ministero della Salute, ed ha organizzato gli Open Day per la vaccinazione anticovid. Il primo "Vaccination Day" si svolgerà ad Omegna il 26 dicembre dalle ore 8.30 alle 16.30 e, con accesso diretto quindi senza prenotazione, sarà possibile ricevere il vaccino presso l'ambulatorio Sisp in via IV novembre 294.

Il successivo Open Day sarà a Domodossola il 30 dicembre sempre dalle 8.30 alle 16.30 presso l'ambulatorio Sisp in via Scapaccino 47. L'ultimo Open Day si svolgerà il 6 gennaio a Verbania presso il Distretto Sanitario Sisp in viale Sant'Anna 83. Orario dalle 8.30 alle 16.30. Sarà somministrato il nuovo vaccino ricombinante adiuvato Nuvaxovid autorizzato per l’immunizzazione dei soggetti di età pari o superiore a 12 anni.