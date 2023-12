Il nuovo video di Natale della Polizia di Stato è un inno alla gioia e alla condivisione

Come ogni anno, anche per il 2023 la Polizia di Stato ha realizzato e pubblicato un video di Natale, con l’obiettivo di diffondere un messaggio positivo a tutti i cittadini. Il video è stato ideato e realizzato da Chiara Di Segni, e viene descritto così dallo stesso Corpo di Polizia:

“Il video di Natale 2023 della Polizia di Stato ha avuto come set la meravigliosa Civita di Bagnoregio (VT), conosciuta come “la città che muore”, uno dei borghi più belli d’Italia. Questa piccola storia recitata da volontari trasformatisi in attori, è un inno alla gioia del Natale nella sua vera essenza, quella della vita che si rinnova. L’unione di persone con cammini di vita differenti che si riconoscono, ritrovandosi nella stessa “casa”, fa da sfondo all’idea che nella vita, girando un angolo o cambiando prospettiva, ci si può imbattere con stupore nella meraviglia dell’altro. Il video in 75 secondi invita a farsi sorprendere dalla bellezza e dalla semplicità degli sguardi dei nostri protagonisti, che ci raccontano un istante di amore universale”. È possibile vedere il video sul canale YouTube della Polizia di Stato.