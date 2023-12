Un bando regionale per le Pro Loco del Vco, Preioni: "Salvaguardiamo le tradizioni"

“Le Pro Loco sono belle perché sono di tutti e sono aperte a tutti, perché promuovo iniziative e costituiscono, anche, un’ossatura importante delle nostre comunità locali del Vco. Sono legate ai territori e alla tradizione, senza avere etichette”. Alberto Preioni, presidente Gruppo Lega in Regione, commenta così il bando, le cui iscrizioni sono aperte da oggi e sino al 21 aprile 2024, utile per l’assegnazione di 3,5 milioni alle Pro Loco e 1,5 milioni per le Associazioni d’Arma piemontesi. Scopo dell’operazione: il rinnovo dei locali e delle attrezzature per l’allestimento di palchi dedicati a eventi.

“La cosa importante di queste 6mila e passa realtà italiane, di cui molte sono attive in Piemonte e nel nostro Vco – dichiara Preioni in una nota – è che sono legate alle tradizioni. Siamo perciò orgogliosi di questo bando che porta a rinnovare i servizi delle Pro Loco e non solo, perché un Paese che non si ricorda delle sue tradizioni e non è orgoglioso del suo passato, è un Paese che non può guardare al futuro".

"Le Pro Loco e i volontari che ogni giorno si rimboccano le maniche per organizzare sagre e fiere, dando così un contributo concreto al turismo, sono un vanto della nostra nazione e – conclude Preioni – lo sono ancor di più nelle piccole realtà di montagna come il Vco, dove fungono da custodi”. Tutte le info nella sezione Bandi del sito della Regione Piemonte.