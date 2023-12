"Un Natale sereno e gioioso": gli auguri del presidente del Vco Alessandro Lana

Il presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Alessandro Lana, invia un messaggio di auguri a tutta la cittadinanza, in occasione del Natale. Queste le sue parole.

“A pochi giorni dal Santo Natale e dalla fine del 2023 desidero formulare i miei più calorosi auguri a tutti cittadini e le famiglie del Vco, con l’auspicio che possano trascorrere i giorni di festa in un clima sereno e gioioso.

A due anni dall’inizio del mio mandato di Presidente non posso che rallegrarmi per il miglioramento della situazione generale ed in particolare dell’Ente che ho l’onore di rappresentare, questa nostra bella Provincia per la quale il prossimo anno sarà in special modo significativo, con l’avvio di importanti opere su tutto il territorio. Certo, pur in un clima complessivamente migliorato, ancora tante situazioni critiche nel mondo destano preoccupazione e tutti noi non possiamo che augurarci possano al più presto risolversi positivamente, per il bene comune.

Un pensiero ed un augurio speciale vanno dunque a chi è meno fortunato, agli anziani e a quelle persone che per alterne vicende saranno costrette a trascorrere queste festività in solitudine, in ristrettezze o col dolore nel cuore.

Rivolgo a tutti un invito: non voltiamoci dall'altra parte se siamo a conoscenza che qualcuno sta meno bene di noi, tendiamogli la mano, offriamo il nostro conforto ed il nostro aiuto a chi ha più bisogno.

Le festività di fine anno, pur con l’allegria e la spensieratezza che sono proprie del periodo, sono anche momento per raccogliersi con le famiglie, gli amici e gli affetti più cari e con essi vivere momenti di riposo e tranquillità: approfittiamone per ricaricare le energie per affrontare con entusiasmo e positività le sfide che ci attendono.

Guardando con speranza al futuro, invio a tutti voi e ai vostri cari i migliori auguri per un Natale sereno e un nuovo anno ricco di opportunità, salute e pace”.