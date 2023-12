Vigilia di Natale dal sapore primaverile

Una Vigilia di Natale che sa più di 24 aprile piuttosto che di 24 dicembre: una giornata meravigliosa, soleggiata e tiepida come non si ricordava nemmeno anzi, secondo molti, il periodo natalizio più caldo di sempre. Oggi a Domodossola già dalle prime ore del mattino si registravano più di 10 gradi, che intorno a mezzogiorno sono diventati più di 20. Aria calda, non solo raggi solari tiepidi cui, a dire il vero, siamo abituati nelle nostre località.



Questa primavera inaspettata ha accompagnato lo shopping della vigilia dei domesi che già dalle prime ore del mattino hanno affollato i bar all'aperto, la piazza Mercato e le vie del borgo della cultura. Un'atmosfera di gioiosa rilassatezza si è registrata per tutta la giornata in centro: bambini in bicicletta, altri impegnati a giocare in piazza, signore intente a fare gli ultimi acquisti in gastronomia o al supermercato e tante famiglie a passeggio per godersi questa bella domenica di festa.

Molti anche i banchi del mercato presenti, con tante persone impegnate a scegliere ed acquistare il regalo dell'ultimo minuto.



Un'atmosfera insolita, senza la presenza massiccia degli svizzeri vista la giornata di festa, con qualche sparuto turista, ma soprattutto con tanti domesi che si sono goduti la loro bella città e se ne sono riappropriati per un giorno, assaporandone ogni angolo e ogni sfumatura.



Anche per la giornata di Natale si preannuncia una bellissima giornata che, visto che non avrà la tipica atmosfera invernale, consentirà dopo il lauto pranzo, belle passeggiate all'aria aperta. E se questo che sta per concludersi sarà un mese di dicembre con un'anomalia della temperatura media di +2 gradi, ritenuta un indicatore negativo per il nostro pianeta, non ci resta che goderci il clima mite e auspicare il ritorno di temperature più consone al periodo e, soprattutto, la tanto attesa neve che potrà regalare a tutti gli appassionati tanto divertimento.