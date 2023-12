Il capocannoniere Matteo Primatesta 'divorzia' dal Fomarco

''Clamoroso al Cibali…… ''': Primatesta e il Fomarco divorziano. Il capocannoniere della Seconda Categoria lascia il Fomarco dopo alcuni contrasti con l’allenatore Tiziano Piccinini. L’addio è arrivato dopo l’ultima partita e anche nei giorni successivi la ‘ferita’ non è stata ricucita dalla società.

Matteo Primatesta, 19 gol in 15 partite, uomo simbolo di questo Fomarco che quest’anno fatica, ha deciso di lasciare dopo alcuni contrasti che in un primo tempo parevano potersi appianare. Ma anche nei giorni successivi la situazione è rimasta tesa e la stessa società non ha fatto granchè per trattenere l’attaccante, negando anche al giocatore la possibilità di riscattare il cartellino.

Un divorzio clamoroso per chi vive nel mondo del calcio locale e conosce bene Matteo Primatesta, un 'ragazzo' di 46 anni che è stato un protagonista e un serio ‘professionista’ in molte squadre dilettanti nei vari campionati di casa nostra. Un esempio per molti giovani!

Primatesta ora ‘scenderà a giocare nel Csi: il Fomarco dovrà fare a meno dell’uomo che ha realizzato ben 19 dei 28 gol segnati dalla squadra.