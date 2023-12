Danni al tetto del municipio di Vogogna, Borghi: "Al lavoro per reperire le risorse necessarie"

Tra i Comuni maggiormente colpiti nelle scorse ore dal forte vento c'è Vogogna. Il tetto di un edificio disabitato è stato completamente distrutto, ma anche la copertura del municipio ha subito ingenti danni.

“Ho avuto stamattina un colloquio telefonico con il commissario prefettizio di Vogogna, dottor Giuseppe Minissale, che mi ha illustrato la situazione relativa ai danni subiti dal municipio di Vogogna a seguito dell’eccezionale vento che ha colpito la Val d’Ossola" spiega il segnatore ed ex primo cittadino di Vogogna Enrico Borghi.



"Ho assicurato a lui la mia piena vicinanza e il mio impegno da subito per recuperare le necessarie risorse finanziarie indispensabili per rimettere in sicurezza il municipio vogognese" ha spiegato Borghi.