Bognanco: tradizioni, musica e giochi per tutta la famiglia

Bognanco si prepara ad accogliere le festività con un calendario di eventi organizzato dalla Pro Loco. Tra i momenti salienti, la serata del 24 dicembre offre un appuntamento speciale: un raduno a Graniga alle 21.00 darà il via alla tradizionale fiaccolata fino a San Lorenzo. A seguire, alle 22.00, si terrà la messa di Natale con uno scambio di auguri al termine.

L'atmosfera festosa continuerà il 29 dicembre a Fonti, con un pomeriggio dedicato ai più piccoli presso il centro polifunzionale, con giochi, laboratori e animazione a partire dalle 16.00. In serata, a San Lorenzo, presso il centro Guido Prada, si terrà un'apericena con musica live curata da Alice e i 3⁄4, a partire dalle 19.00.

Per iniziare il nuovo anno con il piede giusto, il 3 gennaio si terrà un suggestivo cammino con lanterne a Pizzanco, con ritrovo alle 20.00. Infine, il 4 gennaio, alle 20.30, il centro Guido Prada di San Lorenzo ospiterà l'evento "La Befana in Giallo", promettendo divertimento per tutti.