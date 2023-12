Oggi gli auguri della Pro Loco alla città

Saranno auguri in musica quelli che la Pro Loco formulerà oggi a tutti i cittadini: per le 17 sotto i portici del Teatro Galletti, l'associazione di promozione turistica ha infatti organizzato un momento musicale, "Note sulle città" per augurare a tutti i domesi, e non solo, buone feste.



Coro Seo Cai e Coro Gaudium allieteranno infatti i momenti a chiusura di questa giornata che per i più sarà frenetica, tra ultimi acquisti e preparativi per il cenone. Con loro ci saranno anche le donne del Gruppo Folk di Domodossola, presenza gentile e irrinunciabile in tutte le manifestazioni cittadine.