Gli auguri del sindaco Bruno Toscani ai cittadini di Villa

Eccoci giunti alle tanto attese festività di fine anno, festività che per tutti, credenti o meno, rappresentano un momento di gioia e speranza, un momento di condivisione di sorrisi di disponibilità verso il prossimo. Per noi Amministratori è anche un momento di riflessione, bilanci, e propositi, in questo anno una grande maggioranza di cittadini villadossolesi ha deciso di confermarci la loro fiducia nella guida della città, cosa che ci ha riempito di gioia ma anche di grande responsabilità verso tutti voi. Vogliamo infatti essere vicini a tutti i cittadini con azioni studiate e ben determinate che rendano la nostra città sempre più viva e umana, in grado di offrire a tutti condizioni di vita. che pur nelle oggettive difficoltà del momento storico, tengano viva la fiamma della speranza. Per questo continuerò ad essere il Sindaco (e con me tutta la compagine di Amministratori) di tutti, pronto ad ascoltare chiunque. a valutare, a discutere, a tenere vivo un dialogo con sostenitori e persone di diversa opinione per garantire alla nostra Città l'avvenire più bello e sereno. Per questo il mio augurio è soprattutto quello di uno sforzo comune per venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini, e in particolar modo dei giovani, e di coloro che vivono momenti di difficoltà, uno sforzo comune fatto anche di discussioni e contrasti ma solo nel desiderio di operare per il bene comune. Un altro augurio pressante e sentito è quello di trovare vie verso quella pace che è pensiero costante di noi tutti e per il perseguimento della quale ognuno di noi è chiamato ad operare anche nei piccoli gesti quotidiani. Che il Bambinello porti a ciascuno di voi gioia serenità, tanti momenti di calore che le persone che amate e stimate e che nel nuovo anno possiate essere serenamente gioiosi, ma anche che nei momenti meno lieti possiate sentirci vicini e trovare in tutta la comunità mani fraterne di sostegno. Un malessere mi ha impedito quest'anno di portare i miei auguri agli amici della Fabbrica, lo faccio adesso con tutto il cuore e la gratitudine ad un pubblico meraviglioso senza cui il teatro non potrebbe esistere. Un grazie a tutte le persone che in Associazioni, (non faccio elenchi perché in questi momenti emotivamente coinvolgenti si rischia sempre di dimenticare qualcuno) ma anche a titolo personale operano con umiltà e impegno quotidiano al servizio della nostra Comunità Vi giungano dunque i più calorosi auguri miei, del consiglio comunale tutto, dei dipendenti del Comune di Villadossola, del personale e dei volontari della Fabbrica, siano feste calde e luminose preludio a un 2024 pieno di gioia.

Auguri

Il Sindaco Bruno Toscani